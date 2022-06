Pallavolo Cabiate porte aperte a nuove giocatrici per ampliare il settore giovanile del club brianzolo

Pallavolo Cabiate la società promossa in B1 donne è alla ricerca di nuove giocatrici per allargare la sua base.

Pallavolo Cabiate si selezionano atlete per la Serie D under, per le squadre Under 18 e Under 16 ma anche centrali per la 2a Divisione femminile

Con ancora negli occhi la grande festa per la storica promozione in serie B1 femminile appena conquistata, in casa della Pallavolo Cabiate si guarda avanti e al futuro per ampliare il suo movimento e la sua base. Ecco perché in vista della nuova stagione sportiva 2022/23 la società brianzola apre le sue porte a nuove giocatrici e seleziona atlete per la Serie D under, per le squadre Under 18 e Under 16 ma anche centrali per la 2a Divisione femminile. Un vero e proprio reclutamento a cui le interessate possono ambire rivolgendosi alla società al numero 338 605 5527 (Paolo Bergna), oppure all'email volley@pallavolocabiate.it. Da segnalare che tutti gli allenamenti di selezione saranno seguiti sul campo dallo staff tecnico della prima squadra di serie B1 femminile. Tutte le info anche sul sito ufficiale del club www.pallavolocabiate.it.