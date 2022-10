Pallavolo Cabiate, prima trasferta per la ClericiAuto che a testa alta rende visita al Gorle

Pallavolo Cabiate: si gioca stasera il 2° turno d'andata del girone B di serie B1 donne.

Pallavolo Cabiate: alle ore 21 il team di coach Reali gasato dal successo all'esordio prova il colpo anche contro le bergamasche

Prima trasferta del campionato di B1 femminile per la Pallavolo Cabiate che sulla scia dello storico successo ottenuto nell'esordio di sette giorni fa, questa sera renderà visita ale ore 21 al Gorle Volley reduce invece da un pesante ko contro Trescore. Una sfida non facile per la ClericiAuto di coach Gilles Reali che però scenderà in campo per giocarsi il match a viso aperto e provare a centrare il colpo per quello che sarebbe un incredibile bis vincente.

Programma del 2° turno del girone B Sabato 15 ottobre ore 21 Gorle-Cabiate, Capo D'Orso Palau-Costa Volpino, San Paolo Cagliari-Bracco Pro Patria, Delebio-Trescore, Busnago-Crema, Concorrezzo-Legnano.