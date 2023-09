Pallavolo Cabiate prima uscita casalinga per la Clerici Auto

Pallavolo Cabiate continua la preseason del club brianzolo in vista del campionato di B1 rosa.

Pallavolo Cabiate la squadra di coach Reali riceve al palazzetto di via Paolo VI la pari categoria Fo.Co.L Volley

E' già vigilia di un nuovo test match, il terzo pre stagionale, per la Pallavolo Cabiate che archiviato con soddisfazione l'inusuale pareggio infrasettimanale con la Futura Busto, oggi, sabato 23 settembre, scenderà per la prima volta in campo tra le mura amiche. Per la terza amichevole pre campionato la Clerici Auto infatti ospiterà in via Poalo VI la pari categoria la Fo.Co.L Volley Legnano. Così ha presentato la sfida il coach cabiatese Gilles Reali:

"Arriviamo da un test importante giocato in settimana contro la Futura che mi ha dato risposte convincenti da tutte le ragazze. Siamo sulla strada giusta ma dobbiamo continuare a lavorare. A cominciare dalla prossima amichevole di sabato contro la Fo.Co.L Volley Legnano una squadra che nelle ultime stagioni ha sempre disputato i playoff in B1 e che quest'anno è candidata a posizioni di vertice nel nostro girone. Ecco perché per noi è un ulteriore test valido sul nostro percorso".

Il calendario del pre campionato della Clerici Auto

Mercoledì 13 settembre Picco Lecco (A2)- Clerici Auto Cabiate 3-1

Mercoledì 20 settembre Futura Busto Arsizio (A2)- Clerici Auto Cabiate 2-2

Sabato 23 settembre Clerici Auto Cabiate-Legnano (B1)

Giovedì 28 settembre Clerici Auto Cabiate-Club Italia (B1)

Sabato 30 settembre Clerici Auto Cabiate-Villa Cortese (B1)