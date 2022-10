Pallavolo Cabiate: si è giocato il 3° turno d'andata del campionato di serie B1 donne.

Pallavolo Cabiate: primo stop stagionale per la ClericiAuto battuta in casa dal Trescore

Prima sconfitta stagionale per la Pallavolo Cabiate nel campionato di serie B1 femminile. La Clerici Auto di coach Gilles Reali infatti nel 3° turno d'andata del girone B si è fatta sorprendere tra le mura amiche dal Don Colleoni Trescore che si è imposto in rimonta per 1-3. E pensare che la Clericiauto aveva vinto il primo set ma poi si è un po' disunita e ha pagato a caro prezzo le disattenzioni nella terza partita quando anche avanti di 8 punti si è fatta rimontare dalle ospiti che poi sulla scia dell'entusiasmo hanno vinto la gara per 1-3.

Prossimo impegno per la squadra cabiatese ancora in casa sabato 28 ottobre contro la capolista Legnano ancora imbattuta.

Il tabellino di ClericiAuto Cabiate-Trescore 1-3

Parziali 25-20, 20-25, 24-26, 15-25

Clerici Auro Cabiate: Viscorni 2, Citterio 6, Colombo 5, Ruffini 1, Cecconello 10, Della Canonica, Biganzoli 16, Castelli 7, Cavalleri 1, Quartarella 1. Ne Zanotto, Hyka, Quartana. Pellegatta. All. Reali.

Programma del 3° turno del girone B

Sabato 22 ottobre ore 21 Cabiate-Trescore 1-3, Capo d'Orso Palau -San Paolo Cagliari 3-0, Crema-Gorle 1-3, Legnano-Delebio 3-0, Bracco Pro Patria-Concorezzo 3-0, Costa Volpino-Galbiati Piacenza 3-0. Riosa Busnago.

Classifica girone B

Legnano, Bracco Pro Patria 9: Costa Volpino 8; Cabiate, Crema, Trescore 6; Capo D'Orso Palau 4; Delebio, Gorle 3; Concorrezzo, San Paolo Cagliari, Galbiati Piacenza. Busnago 0.