Pallavolo Cabiate recupero casalingo per la Clerici Auto che stasera va all'assalto del Chiavenna

Volley femminile

Turno infrasettimanale importante per la squadra brianzola di serie B2 donne.

Pallavolo Cabiate turno infrasettimanale importante per la squadra brianzola di serie B2 donne.

Pallavolo Cabiate quello odierno è il primo di due impegni casalinghi per il sestetto di coach Reali che punta a tornare al vertice

Messa in archivio la bella vittoria ottenuta sabato scorso a Gallarate, la Pallavolo Cabiate è pronta a tornare in campo già questa sera tra le mura amiche per ospitare il recupero dell'11° turno contro il Chiavenna alle ore 21 (per info e prenotazioni del posto consultare https://www.eventbrite.it/e/265436546857)

Una gara speciale per la Clerici Auto diretta da coach Gilles Reali che ha la possibilità vincendo di agganciare in vetta l'attuale capolista Villa Cortese e sorpassare momentaneamente la grande favorita Bracco Pro Patria Milano che deve ancora recuperare due incontri. Quella di oggi sarà la prima di due sfide casalinghe che vedrà il sestetto cabiatese già sabato 19 febbraio ospitare il fanalino di coda Uyba PVV Riwega Delebio. Un doppio turno ravvicinato che la squadra di coach Reali vuole sfruttare appieno per puntare al vertice del suo girone b2.

Recupero dell'11° turno d'andata del girone B

Giovedì 17 febbraio ore 21 Clerici Auto Cabiate-Chiavenna.

Classifica aggiornata del girone B2

Villa Cortese 31 (12 gare giocate); Bracco Pro Patria Milano 29 (10); ClericiAuto Cabiate 28 (11); Cartiera dell'Adda Mandello 26 (11); Cusano 17 (11); Cinisello 16 (11); Chiavenna 15 (11); Padernese 13 (10); Barzago 8; (10), ViviVolley Varese (10) 7; Insubria Gallarate (10) 2; Uyba PVV Riwega Delebio (10) 0.

Il programma del 17° turno stagionale, 6° di ritorno del girone b2

Sabato 19 febbraio ore 21 ClericiAuto-Uyba PVV Riwega Delebio, Cinisello-Cusano, Padernese-Vivivolley, Chiavenna-Villa Cortese, Barzago-Bracco Milano, Cartiera d'Adda Mandello-Insubria Gallarate.