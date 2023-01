Pallavolo Cabiate: si è giocato il 12° turno d'andata del girone B di serie B1 donne.

Pallavolo Cabiate: ripartenza amara per la Clerici Auto battuta in casa dal Delebio

Come aveva chiuso l'anno vecchio così la Pallavaolo Cabiate ha aperto il 2023 conquistando un punto amaro in casa. Già perché il 12° turno d'andata del campionato di serie B1 donne ha visto la Clerici Auto incassare un nuovo stop casalingo per 2-3 contro la Riwega Delebio così come era capitato nell'ultimo impegno del 2022 contro il Palau.

Una sconfitta arrivata al tie break per la squadra di coach Gilles Reali che dopo aver perso il primo set si era ripresa vincendo la seconda e terza partita. Sul 22-23 del quarto set però la squadra di casa ha avuto un black out che ha di fatto deciso la partita.

Una gara che si è chiusa quindi con l'amaro in bocca nonostante un punto messo in classifica che lascia al quinto posto la Clerici Auto che ora si concentra sull'ultimo impegno del girone d'andata in programma sabato 14 gennaio ancora in casa contro il fanalino di coda Busnago. Una sfda da non fallire per provare a virare al giro di boa con altri tre punti pesanti.

Il tabellino di Clerici Auto Cabiate-Riwega Delebio 2-3

Parziali: 18-25, 25-19, 25-16, 8-15

Cabiate: Citterio 17, Colombo 19, Ruffini 1, Della Canonica , Zanotto 13, Biganzoli 17, Castelli 7, Cavalleri, Ne: Quartana, Pellegatta, Cecconello, Hyka. All. Reali.

Programma del 12° turno del girone B

Sabato 7 gennaio ore 21 Cabiate-Delebio 2-3, Crema-Galbiati 3-0, Legnano-Costa Volpino 2-3, Bracco Pro Patria-Capo d'Orso Palau 3-1. Gorle-Busnago 3-0, Trescore-Concorezzo 3-0. Riposa San Paolo Cagliari.

Classifica girone B

Costa Volpino 33; Legnano 26; Crema 23; Bracco Pro Patria 21; Clerici Auto Cabiate 18; Trescore 17; Delebio 16; Gorle 15; Capo D'Orso Palau 14; Galbiati Piacenza 12; San Paolo Cagliari 10; Concorrezzo 7; Busnago 4.