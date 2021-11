Pallavolo Cabiate schianta anche Mandello e vola al terzo posto

Volley femminile i risultati

Nuovo successo per la Pallavolo Cabiate nel 3° turno d'andata del campionato di volley serie B2 femminile. La Clerici Auto di coach Gilles Reali sabato scorso ha domato in casa per 3-1 la Cartiera dell'Adda Mandello in una sfida diretta che metteva in palio il terzo posto nel girone B2. Ora dall'alto dei suoi 8 punti a solo una lunghezza dalle due capoliste Pro Patria Milano e Villa Cortese , sabato prossimo la ClericiAuto renderà visita alla ViviVolley Varese per continuare il suo cammino nelle zone alte delle classifica.

Il tabellino di ClericiAuto Cabiate-Cartiera dell'Adda Mandello 3 - 1

Parziali 25-20; 25-23; 24-26; 26-24

I risultati del 3° turno d'andata girone B di serie B2

Sabato 30 ottobre ore 21 ClericiAuto Cabiate-Cartiera dell'Adda Mandello 3-1, Padernese-Barzago 3-0, Pro Patria Milano-Cusano 3-0, Villa Cortese-Uyba PVV Riwega Varese 3-0, Chiavenna-ViviVolley Varese 1-3, Cinisello-Insubria Gallarate 3-0.

Classifica girone B2

Pro Patria Milano, Villa Cortese 9; ClericiAuto Cabiate 8; Cusano, Cartiera dell'Adda Mandello, Cinisello 6;Padernese 5; Chiavenna, ViviVolley Varese 3; Uyba PVV Riwega Varese, Insubria Gallarate, Barzago 0.

Il programma del 4° turno d'andata girone B di serie B2

Sabato 6 novembre ore 18.30 ViviVolley Varese -Clerici Auto Cabiate; Pro Patria Milano-Villa Cortese, Mandello-Barzago, Uyba PVV Riwega Varese-Cinisello, Cusano-Chiavenna, Insubria Gallarate-Padernese.