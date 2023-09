Pallavolo Cabiate: stasera la Clerici Auto gioca un test probante sul campo della Futura Volley

Match day per la Pallavolo Cabiate che stasera gioca il suo secondo test pre campionato rendendo visita alla Futura Volley Giovani squadra di serie A2 femminile. Dopo la prima uscita disputata contro la Picco Lecco, stasera la Clerici Auto scende in campo per un nuovo allenamento congiunto alle ore 21 ospite al Pala San Luigi di Busto Arsizio di una formazione di categoria superiore. Un nuovo banco di prova molto utile per la squadra cabiatese diretta da coach Gilles Reali per oliare i meccanismi di gioco e gli equilibri sulla strada che la porterà ad esordire nel campionato di B1 femminile il 7 ottobre ospite del Brembo Volley.

Il calendario del pre campionato della Clerici Auto

Mercoledì 13 settembre Picco Lecco (A2)- Clerici Auto Cabiate 3-1

Mercoledì 20 settembre Futura Busto Arsizio (A2)- Clerici Auto Cabiate

Sabato 23 settembre Clerici Auto Cabiate-Legnano (B1)

Giovedì 28 settembre Clerici Auto Cabiate-Club Italia (B1)

Sabato 30 settembre Clerici Auto Cabiate-Villa Cortese (B1)