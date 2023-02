Pallavolo Cabiate, stasera la Clerici Auto va all'assalto del Gorle per tenere il suo 4° posto

Pallavolo Cabiate: si gioca oggi il 2° turno di ritorno del campionato di B1 donne.

Pallavolo Cabiate: alle ore 21 davanti al pubblico amico la squadra di coach Reali vuole bissare il successo dell'andata

Torna in campo questa sera tra le mura amiche la Pallavolo Cabiate che per il 2° turno di ritorno del campionato di B1 donne ospita il Gorle già battuto nel match d'andata con un secco 3-0. La ClericiAuto da parte sua arriva dal largo successo ottenuto nel match inaugurale del girone di ritorno settimana scorsa sul campo di Concorezzo e oggi vuole confermarsi per difendere il suo attuale quarto posto in classifica. Un match da non sottovalutare per il team diretto da coach Gilles Reali davanti ai tifosi di casa alle ore 21.

Programma del 15° turno, secondo di ritorno del girone B

Sabato 11 febbraio ore 21 Cabiate-Gorle, Costa Volpino-Capo d'Orso Palau, Bracco Pro Patria-San Paolo Cagliari, Trescore-Delebio, Crema-Busnago, Legnano-Concorrezzo. Riposa: Galbiati.

Classifica girone B

Costa Volpino 35; Legnano 31; Bracco Pro Patria 27; Cabiate 24; Crema 23; Delebio 22; Trescore 20; Gorle 15; Capo D'Orso Palau, San Paolo Cagliari 14; Galbiati Piacenza 13; Concorrezzo 10; Busnago 4.