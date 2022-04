Pallavolo Cabiate stasera la ClericiAuto con i playoff nel mirino porta l'assalto al Barzago

News dal volley femminile

Obiettivo playoff sempre più nel mirino della Pallavolo Cabiate che oggi, sabato 9 aprile, torna in campo tra le mura domestiche del palazzetto di via Paolo VI dove alle ore 21 ospita il recupero del 2° turno di ritorno del campionato di serie B2 femminile. Avversario di turno della ClericiAuto diretta da coach Gilles Reali sarà il Volley Team Brianza LDM Barzago già battuto all'andata con un secco 3-0 il 23 ottobre scorso. Per i tifosi che volessero prenotare il posto in tribuna basta cliccare QUI.

Il programma del recupero 13° turno stagionale, 2° ritorno del girone B2

Sabato 9 aprile ore 21 Cabiate-Barzago Lecco, Bracco-Uyba PVV Riwega Delebio, Villa Cortese-Padernese, Chiavenna-Mandello, Cusano-Insubria Gallarate, Cinisello-ViviVolley.

Classifica aggiornata del girone B2

Bracco Pro Patria Milano 53; ClericiAuto Cabiate 49; Villa Cortese 46; Cartiera dell'Adda Mandello 43; Cinisello 28; Cusano 25; Chiavenna 24; Padernese 22; Barzago 13; Vivivolley Varese 11; Uyba PVV Riwega Delebio 9; Insubria Gallarate 7.