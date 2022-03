Pallavolo Cabiate: stasera la ClericiAuto difende il suo secondo posto contro Cinisello 

Volley femminile news

Pallavolo Cabiate: alle ore 21 gara non facile per il team di coach Gilles Reali contro una OMG data in salute

Torna in campo questa sera la Pallavolo Cabiate che per il 21° turno stagionale del campionato di serie B2 femminile ospita in casa l'OMG Cinisello. La ClericiAuto è reduce dal colpo esterno contro Villa Cortese che le ha confermato il secondo posto solitario nel girone B2 ma questa sera alle ore 21 non può concedersi distrazioni perchè affronta un avversario dato in salute, reduce anch'esso dal successo con Barzago e soprattutto ben costruito tanto da essere al quinto posto in classifica. All'andata nel match giocato a dicembre la squadra cabiatese s'impose in trasferta per 3-1 ma oggi l'OMG rispetto ad allora si presenta la completo e merita grade rispetto e attenzione.

Per i tifosi che volessero assistere alla gara di questa sera è possibile prenotare il posto sulle tribune del Palazzetto dello Sport di Cabiate cliccando sul sito:

Il programma del 21° turno stagionale del girone B2

Sabato 19 marzo ore 21 Cabiate-Cinisello, ViviVolley-Uyba PVV Riwega Delebio, Cartiera d'Adda Mandello-Cusano, Insubria-Bracco, Barzago-Villa Cortese, Padernese-Chiavenna.

Classifica aggiornata del girone B2

Bracco Pro Patria Milano 44; ClericiAuto Cabiate 40; Villa Cortese, Cartiera dell'Adda Mandello 37; Cinisello 25; Cusano 24; Padernese 22; Chiavenna 18; Barzago 11; Vivivolley Varese 8; Insubria Gallarate 5; Uyba PVV Riwega Delebio 2.