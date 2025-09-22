Volley femminile

Pallavolo Cabiate: terza amichevole in pareggio con il Valpala Volley

Prosegue bene il precampionato della squadra diretta da coach Mario Motta verso l'esordio in B.

Cabiate · 22/09/2025 alle 17:32

Il precampionato della Pallavolo Cabiate continua con un buon… pareggio contro il Valpala Volley.

Pallavolo Cabiate in pareggio

Già perché dopo due vittorie nelle prime due uscite stagionali, la squadra cabiatese diretta da coach Mario Motta nel week-end ha pareggiato sul campo di Scano al Brembo contro ill Valpala Volley per 2-2.  Partenza lanciata del Cabiate che si è aggiudicato i primi due set per poi arrendersi negli altri due. La squadra tornerà in campo sabato prossimo in occasione del quadrangolare a Cardano al Campo con Mandello, Luino Volley e Volley Network’s. Ricordiamo invece che l’esordio nel campionato di Serie B2 femminile avverrà sabato 11 ottobre in casa contro la Pallavolo Agrate.

Il tabellino di Valpala Volley-Pallavolo Cabiate 2-2

Parziali: 21-25, 14-25, 25-17, 25-19
Cabiate: Ruggiero 12, Crespi A. 9, Colombo 9, Mazzi, Crespi G. 6, Carraretto 5, Visconti 5, Erba 4, Chirulli 4, Morolli 2, Federici 1. All. Motta.

Il precampionato del Cabiate

Domenica 14 settembre Volley Academy Casargo-Cabiate 2-3

Mercoledì  17 settembre Giocosport Barzanò-Cabiate 0-4

Sabato 20 settembre Valpala Paladina-Cabiate 2-2

Domenica 27 Quadrangolare a cardano sul campo con

Cabiate, Pol. Mandello, Luino Volley e Volley Network

Giovedì 2 ottobre Cabiate-Pol. Mandello

Pallavolo Cabiate Stefania Colombo
Stefania Colombo giocatrice del Cabiate – foto social Pallavolo Cabiate
