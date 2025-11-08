Pallavolo Cabiate torna a casa e coach Motta presenta la sfida con la Zoogreen: “Gara tosta ma vogliamo vincerla” 

Dopo tre trasferte consecutive la Dolcos Pallavolo Cabiate torna a casa.

Questa sera infatti la squadra brianzola diretta da coach Mario Motta per il 5° turno d’andata del girone C del campionato di serie B2 femminile ospiterà alle ore 21 presso il Palazzetto dello Sport di Via Paolo VI (ingresso libero) la Zoogreen Capergnanica Volley. Una sfida importante per le cabiatesi decise a riscattare la prima sconfitta stagionale subita sette giorni fa a Gorgonzola e mantenersi nelle zone alte della classifica. Così coach Motta ha presentato la gara:

“Sappiamo di affrontare una formazione molto buona con un opposto mancino e con una distribuzione del gioco davvero varia. Penso che sarà una sfida complessa per noi che però torniamo tra le mura amiche dopo tre turni e quindi proveremo a conquistare l’intera posta in palio davanti a nostri tifosi”.