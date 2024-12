Pallavolo Cabiate travolta a Legnano e agganciata a quota 10

Pallavolo Cabiate travolta sul campo del Legnano per 3 a 0, ora testa alla sfida tra le mura amiche di sabato prossimo.

La Pallavolo Cabiate dopo 3 gare a punti ha visto interrompersi la sua serie positiva in serie B1 femminile sul campo di Legnano dove ha incassato una pesante sconfitta per 3-0. Merito di una FOCOL più in palla ma anche tanti demeriti per un Clerici Auto mai di fatto in partita. Ora la squadra di coach Gilles Reali già da oggi torna in palestra per preparare al meglio la sfida casalinga di sabato prossimo contro la Pallavolo Don Colleoni data in ripresa.

Il tabellino di Legnano -Pall. Cabiate 3-0

Parziali: 25-19, 25-15, 25-18

Cabiate: Colombo 10, Gotti 8, Crespi 8, Bizzotto 8, Bordignon 4, Ghezzi 2. All. Reali.

I risultati dell'8° turno girone A serie B1

Sabato 30 novembre ore 20.30 Legnano -Pall. Cabiate 3-, Novara- Trentino Energia 3-2, Palau-Savis Volpiano 1-3, Libellula-Volano 0-3, Don Colleoni-Volley Academy Chiavenna 3-0, Villa Cortese-Club Italia 3-1.

Classifica girone A, serie B1

Villa Cortese 22; Volano 21; Capo D'Orso Palau, Savis Volpiano, Santena 17; Libellula 13; Club Italia, Novara 11; Clerici Auto Cabiate, Focol Legnano 10; Parella 9; Trentino Energie 6; Don Colleoni 4; Chiavenna 0.ortese-Club Italia.