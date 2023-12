Pallavolo Cabiate: weekend da spettatrice per la ClericiAuto che si coccola la nuova arrivata Elena Cappelletto

Weekend di riposo per la Pallavolo Cabiate che oltre a godersi l'ultima bella vittoria contro Volpiano, oggi fa da spettatrice al 9° turno d'andata del girone A di serie B1 femminile. Intanto in casa della Clerici Auto chi ha festeggiato nel modo migliore il suo esordio con la muova maglia è l'ultima arrivata Elena Cappelletto centrale proveniente da Novate, che ha debuttato settimana scorsa con la vittoria casalinga in rimonta per 3-2 contro Volpiano segnando anche 3 punti.

"Sono davvero felice per questa vittoria incredibile - ha detto la neo arrivata - Ringrazio squadra e società per la fiducia che hanno riposto in me. Questa è una grande opportunità e una sfida che significa molto per me per confrontarmi, crescere e migliorare ancora. Non vedo l'ora di tornare in campo, voglio continuare a divertirmi così con questo bel gruppo a cominciare dalla prossima partita ancora in casa sabato 9 dicembre contro Moncalieri". Infatti ora Cabiate osserverà il turno di riposo e avrà un'altra settimana per preparare al meglio la prossima sfida di campionato che si disputerà sabato 9 dicembre sempre in casa contro l'Ascot Moncalieri.