Pallavolo comasca 4 moduli di aggiornamento per allievi allenatori lariani

Pallavolo comasca la Fipav territoriale ha organizzato un ciclo di eventi per i tecnici provinciali.

Pallavolo comasca aperte le iscrizioni per le lezioni che si svolgeranno il 7 e 14 giugno con docente Massimo Della Rosa

Continuano le iniziative della pallavolo comasca e soprattutto del comitato territoriale Fipav che con la sua commissione provinciale allenatori è molto attiva organizzando corsi e lezioni on line per i suoi tesserati.

La Commissione Provinciale Allenatori ed il Centro di Qualificazione del Comitato Territoriale FIPAV di Como organizzano i seguenti moduli di aggiornamento valevoli per i soli ALLIEVI allenatori inseriti nei quadri territoriali di Como per l’Anno Sportivo 2019/20.

Le lezioni avranno luogo in modalità web con la piattaforma GoToMeeting.

MODULO 7 dell’A.S. 2019/2020 Relatore: Massimo Della Rosa

Domenica 7 giugno 2020 ore 14,00 – 16,00

Argomento: “ALLENAMENTO NEL SETTORE GIOVANILE-parte prima”

MODULO 8 dell’A.S. 2019/2020 Relatore: Massimo Della Rosa

Domenica 7 giugno 2020 ore 16,00 – 18,00

Argomento: “ALLENAMENTO NEL SETTORE GIOVANILE-parte seconda”

MODULO 9 dell’A.S. 2019/2020 Relatore: Massimo Della Rosa

Domenica 14 giugno 2020 ore 14,00 – 16,00

Argomento: “ALLENAMENTO NEL SETTORE GIOVANILE-parte terza”

MODULO 10 dell’A.S. 2019/2020 Relatore: Massimo Della Rosa

Domenica 14 giugno 2020 ore 16,00 – 18,00

Argomento: “ALLENAMENTO NEL SETTORE GIOVANILE-parte quarta”

ISCRIZIONE: è OBBLIGATORIA la prenotazione tramite MAIL all’indirizzo allenatori.como@federvolley.it

L’iscrizione (ogni modulo costa 40 euro) dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24 di venerdì 5 giugno per i moduli 7 e 8, nonché entro le ore 24 di venerdì 12 giugno per i moduli 9 e 10.

Le credenziali per accedere al corso verranno trasmesse alla mail con la quale viene effettuata l’iscrizione entro sabato 6 giugno per i moduli 7 e 8, nonché entro sabato 13 giugno per i moduli 9 e 10.