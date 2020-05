Pallavolo comasca a giugno arriva un corso per allenatori giovanili lariani

Pallavolo comasca il comitato Fipav di Como organizza lezioni per tecnici di secondo livello.

Pallavolo comasca 4 moduli con un docente d’eccezione come Massimo Della Rosa

La pallavolo comasca si è rimessa in moto al meno in parte. Aspettando la ripresa dell’attività agonistica, il Comitato Territoriale FIPAV di Como organizza un corso virtuale per allenatori, il Corso Transitorio di secondo livello giovanile per l’anno sportivo 2019/20 secondo i criteri del “La guida per la formazione dei quadri”, che comprende i Piani di Studio e la Guida Organizzativa per il periodo 2018/2020. Docente del corso e direttore didattico è un professore speciale quale Massimo Della Rosa, personaggio e tecnico molto noto nel movimento pallavolistico non solo nostrano. Il corso è caratterizzato da 4 moduli di due ore ciascuna, che si svolgeranno on line sulla piattaforma GoTo Meeting indue giornate:

Domenica 7 giugno 2020 – ore 14,00/18,00

Domenica 14 giugno 2020 – ore 14,00/18,00

Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di iscritti, di 10 partecipanti, il Comitato Territoriale potrà svolgere il corso accollandosi le eventuali spese eccedenti. La frequenza al corso è obbligatoria e non sono ammesse assenze. La partecipazione al corso assolve all’obbligo di aggiornamento annuale. Il corso è riservato a tecnici Primi Grado – 1° Livello Giovanile ed a tecnici Secondo Grado – 1° Livello Giovanile. Per l’iscrizione gli interessati devono mandare email con oggetto “Iscrizione secondo livello giovanile” all’indirizzo allenatori.como@federvolley.it: le credenziali per accedere al corso verranno trasmesse entro sabato 6 giugno alla mail con la quale viene effettuata l’iscrizione.