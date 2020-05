Pallavolo comasca emesso il protocollo di ripresa degli allenamenti valido dal 25 maggio

Pallavolo comasca comunicazioni importanti per le società e per gli addetti ai lavori nostrani.

Pallavolo comasca il corso smart coach per allenatori della Fipav provinciale si concluderà on line il 6 e 13 giugno

News importanti per la pallavolo comasca sia per le società e gli atleti ma anche per gli allenatori in vista della ripresa dell’attività sportiva. La Giunta Esecutiva della Fipav ha infatti nelle ultime ore emanato il protocollo di ripresa degli allenamenti valido, a partire da lunedì 25 maggio, per pallavolo, beach volley e sitting volley nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Inoltre novità arrivano anche sul fronte tecnico dove la Commissione allenatori della Fipav Como ha comunicato che vista l’impossibilità di organizzare lezioni in presenza si comunica che il corso Smart Coach verrà completato con modalità Web On Line, sulla piattaforma GoToMeeting, nelle seguenti date: sabato 6 giugno 2020 (ore 9.30/12.30) e sabato 13 giugno 2020 (ore 9.30/12.30) La lezione del 13 giugno si concluderà con lo svolgimento degli esami. Il comitato chiede a tutti gli iscritti al corso di comunicare ad allenatori.como@federvolley.it l’indirizzo mail al quale trasmettere le credenziali di accesso alle lezioni.