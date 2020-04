Pallavolo comasca la Fipav Lombardia invia un questionario palestre a tutte le società

Pallavolo comasca novità importanti dal comitato federale regionale.

Pallavolo comasca al centro un piano di interventi da effettuare in sinergia con la regione in vista della ripresa dell’attività

La pallavolo comasca w tutto il movimento nazionale cercano di guardare avanti. Dopo che è stata sospesa definitivamente tutta la stagione agonistica 2019/20 il movimento del volley nostrano non vuole fermarsi e prova a rimettersi in moto per volontà della Federazione italiana. Anche il Comitato Regionale Fipav della Lombardia, in accordo con tutti i Comitati Territoriali tra i quali anche quello di Como, sta approntando un piano di interventi specifico in vista della ripresa e per questo ha voluto inviare un questionario semplice ma pratico a tutti i presidenti delle società lombarde per fare il punto sulle palestre e sugli impianti sportivi. Un altro passo verso la partenza che tutti si auspicano arrivi nel futuro più prossimo.

Ecco il questionario inviato ai presidenti delle società CT Como

“Ai Presidenti

delle Società Lombarde

Carissimo Presidente,

il Covid-19 ha letteralmente sconvolto il mondo intero. Tutti i Paesi stanno lottando per sconfiggere questo nemico invisibile e molto pericoloso che, in pochissimo tempo, ha rivoluzionato il nostro modo di vivere. Anche lo sport in generale e la pallavolo in particolare ne sono stati travolti. Campionati, Coppe, attività delle Nazionali Maggiori: cancellata in pratica la stagione 2019/2020, niente scudetti né promozioni o retrocessioni e, ad oggi, tutto ancora completamente fermo, ostaggio del virus. Certo tutto ciò è ben poca cosa di fronte al dramma dei tanti morti, alle difficoltà di coloro che stanno lottando per la vita, all’impegno strenuo di medici, infermieri, volontari, Forze dell’Ordine. A tutti vanno la nostra solidarietà e il nostro sostegno ma, con il massimo rispetto, la vita ci impone anche di guardare avanti e di farci trovare pronti per ripartire non appena il semaforo diventerà verde. Siamo perfettamente consci che riavviare i motori non sarà affatto facile, e che, anche dopo aver battuto il Covid-19, ci saranno problematiche importanti per tutte le Società. In quest’ottica, al fine di affrontarle tutti insieme, limitando al minimo gli eventuali danni del virus, la Federazione Italiana Pallavolo è già al lavoro per studiare ogni strategia possibile e lo è fin dal giorno in cui decise di dichiarare conclusi definitivamente tutti i campionati. Parallelamente alla difficile decisione presa, il Presidente Pietro Bruno Cattaneo sottolineò subito come “La Federazione non si ferma e sta già valutando tutte le risorse possibili da destinare alle nostre Società di base”. Anche il Comitato Regionale Fipav della Lombardia, in perfetto accordo con tutti i Comitati Territoriali, non ha perso tempo e sta approntando un piano di interventi specifico. Prima tra tutti ecco la decisione di rimborsare le tasse gara di tutte le partite non disputate nella stagione 2019/2020, stornandole dall’estratto conto delle Società (in proposito gli Uffici del CRL stanno procedendo alle opportune verifiche e registrazioni. Le posizioni aggiornate potranno essere richieste scrivendo a fontana@federvolley.it). Sulla stessa linea i Comitati Territoriali che comunicheranno le modalità di rimborso direttamente alle proprie Società.

Un secondo passo è già deciso: cercare di concordare con la Regione Lombardia e con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) un’eventuale piano di interventi. Per avviare proficuamente i colloqui con i due Enti, si rende necessario conoscere i costi reali sostenuti dalle nostre Società per la fruizione degli impianti di gioco ed è necessario conoscerlo entro il 5 maggio 2020.

Ecco perché vi chiediamo cortesemente di compilare la scheda disponibile al link https://forms.gle/ZyKdrUyqPRJRZY3G7 , una richiesta per rispondere alla quale è necessario poco tempo ed è costituita da passaggi davvero semplici. Per qualsiasi ulteriore informazione o in caso di eventuali difficoltà nella compilazione è possibile inviare una mail a eventi.lombardia@federvolley.it.

Questi sono solo i primi passi per una nuova partenza che non sarà certo facile, ci attendiamo la vostra completa collaborazione e nell’attesa di rivederci al più presto sui campi da gioco vi inviamo i nostri cordiali saluti”.

