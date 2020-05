Pallavolo da oggi è possibile accedere alle misure di sostegno per l’emergenza Covid 19

Pallavolo giornata importante per le società dilettantistiche iscritte alla Federazione Italiana.

Pallavolo i club possono richiedere finanziamenti per un massimo di 6 anni con un importo variabile da 3 mila a 25 mila euro

Giornata importante quella di oggi, lunedì 18 maggio, anche per le società dilettantistiche di pallavolo regolarmente iscritte dalla FIPAV, la Federazione Italiana, da almeno un anno. Da oggi infatti sarà possibile per tutti i sodalizi anche quelli della provincia di Como accedere alla sezione dedicata alle misura di sostegno predisposte dopo l’emergenza coronavirus. A chi avrà i requisiti potranno essere elargiti finaziamenti per un massimo di sei anni e con importi variabili da 3 mila a un massimale di 25 mila euro. Una boccata d’ossigeno in questo momento di criticità per lo sport italiano e nostrano, in vista della ripartenza agonistica per la stagione 2020/21.

Il comunicato della FIPAV

Da oggi, lunedì 18 maggio, le Associazioni e società sportive dilettantistiche., iscritte al Registro CONI e regolarmente affiliate alla Federazione Italiana pallavolo da almeno 1 anno, potranno accedere direttamente dall’home page del sito di ICS Istituto per il Credito Sportivo a una sezione dedicata alle misure di sostegno collegate all’emergenza epidemiologica COVID 19. I finanziamenti, della durata massima di 6 anni, vanno da un importo minimo di 3 mila euro a un massimo di 25 mila euro e comunque in misura non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio o rendiconto approvato. La Fipav, nell’intento di agevolare le società per la prescritta richiesta della Certificazione Federale relativa alla Affiliazione in regola da oltre un anno e attestazione della regolarità dei pagamenti ha attivato un indirizzo email espressamente dedicato: mutuilight@federvolley.it. Per non compromettere la celerità dell’evasione delle richieste da parte federale, occorre ribadire che mutuilight@federvolley.it è dedicato unicamente alla formulazione delle richieste di Certificazione FIPAV, mentre il seguente è il link pertinente del Credito Sportivo.