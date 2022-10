Pallavolo femminile: le due società lariane si uniscono in questa stagione 2022/23.

Pallavolo femminile: Albese Volley e Cabiate insieme con una squadra in serie C e Under18

Il movimento della pallavolo femminile nostrana ha ufficializzato un importante accordo per la stagione sportiva 2022/23. L'Albese Volley e la Pallavolo Cabiate infatti hanno unito le loro forze per partecipare con un gruppo unico ai campionati di serie C e Under 18 femminili.

Si tratta di un gruppo unico di ragazze giovani, tutte under 18 che inaugurano questo progetto importante e destinato a proseguire per i prossimi anni. Una collaborazione che coinvolge anche gli staff tecnici delle due società lariane di A2 e B1 femminile.

La squadra di Serie C giocherà nel campionato 2022/23 con la denominazione "Tecnoteam progetto giovani Cabiate". La squadra Under 18 invece giocherà in campionato come "Italtex Cabiate Cs Alba". Entrambe le formazioni si allenano e giocheranno tutte le partite casalinghe preso il palazzetto di Cabiate.