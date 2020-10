Pallavolo femminile, annullato il raduno della selezione regionale previsto per domenica 1 novembre

Pallavolo femminile, brutte nuove per il volley giovanile nostrano a causa del covid.

Brutte notizie per la pallavolo femminile giovanile lariana. La Fipav di Como, su decisione del comitato regionale, ha comunicato in queste ore che la convocazione della Selezione Regionale Femminile, in programma per domenica 1 novembre 2020, è da ritenersi annullata in rispetto del DPCM del 24/10/2020. La Selezione Regionale Indoor Femminile, che rappresenterà la Lombardia al Trofeo delle Regioni 2021, con il terzo e quarto gruppo, si sarebbe dovuta ritrovare domenica dalle ore 14.30 presso il Palasport Centro Pavesi Fipav di Milano. Nel terzo gruppo avrebbero fatto parte anche alcune atlete promettenti del movimento lariano. Purtroppo, però, l’emergenza covid ha sospeso anche questo appuntamento giovanile.

Atlete convocate nel terzo gruppo

BOTTAZZI MATILDE Pallavolo Celadina

PEGORER VALERIA Pallavolo Celadina

PIROLA CAMILLA Pallavolo Celadina

COLLEONI GIULIA Pallavolo Celadina

BELUSSI CLAUDIA Pallavolo Celadina

LESMA LAURA Pallavolo Celadina

SANA GINEVRA A.S.D. New Volley Ranica

PROVENZI RACHELE Chorus Volley Bergamo SSDARL

CARPINELLI ELEONORA Chorus Volley Bergamo SSDARL

MAZZOTTI ILARIA Chorus Volley Bergamo SSDARL

PICCININI BENEDETTA Chorus Volley Bergamo SSDARL

COLOMBARI EMMA Chorus Volley Bergamo SSDARL

FRACASSETTI SOFIA Chorus Volley Bergamo SSDARL

MANINETTI ELEONORA A.S.D. Pall. Arosio

MORANDI LUNA GS Villa Guardia S.COOP R.L.

BOSIO GIULIA Polisportiva Intercomunale ASD

FRIGERIO ARIANNA A.S.D. Pallavolo Turate

PASINATO NOEMI A.S.D. Pallavolo Turate