Pallavolo femminile in casa Tecnoteam Albese suona la carica capitan Gabbiadini

Pallavolo femminile vigilia del 2° turno nei campionati di serie B donne.

Pallavolo femminile in casa CleriAuto Cabiate è arrivata l’esperta Laura Biraschi

Vigilia di campionato per la pallavolo nostrana che domani gioca il secondo turno stagionale dei campionat dis erie B. Secondo impegno ufficiale di campionato B1 feemminile per l’Albese Volley che domani farà il suo esordio alla palestra Pedretti dove alle ore 21 ospiterà la Visette Settimo Milanese per replicare il bel colpo corsaro messo a segno nella prima giornata giocata sette giorni fa a Palau. Partita che purtroppo la Tecnoteam domani giocherà a porte chiuse ma in casa brianzola suona la carica capitan Angela Gabbiadini che lancia anche un appello ai tifosi: “Purtroppo domani contro Settimo Milanese faremo il nostro debutto casalingo ma senza pubblico e a porte chiuse. Invito però tutti i nostri tifosi a seguierci sui nostri social che trasmeteranno la gara in diretta, Non sarà una partita semplice che non possiamo sottovalutare perchè Settimo è squadra giovcane e quindi giocherà dando tutto e senza nulla da perdere, Noi da parte nostra scenderemo in campo con il coltello tra i denti, come sempre per continuare a vincere”.

Programma del 2° turno del girone B1 di serie B femmile

Sabato prossimo 30 gennaio: Tecnoteam Albesevolley – Visette Settimo milanese (ore 21, porte chiuse); Acciaitubi Picco Lecco – Coop Novate Milanese; Mondialclima Orago – Capo d’Orso Palau (domenica 31).

La classifica del girone B1 di serie B femminile Tecnoteam Albesevolley, Acciaitubi Picco Lecco e MondialClima Orago 3 punti; Capo d’Orso Palau, Coop Novate e Visette Settimo Milanese 0 punti.

Qui Pallavolo Cabiate: ClericiAuto annuncia Laura Biarschi

Alla vigilia del secondo impegno nel campionato di serie B2 femminile novità in casa della Pallavolo Cabiate. La ClericiAuto di coach Gilles Reali ha infatti annunciato l’arrivo nel roster dell’esperta Laura Biraschi che colmerà il vuoto lasciato da Virgiia Oeruzzo. Ricordaimo che domani la ClericiAuto è attesa dalla prima trasferta stagionale sul difficile campo di Cusano Milanino.