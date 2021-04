Pallavolo femminile, la ClericiAuto Cabiate lotta ma alza bandiera bianca ad Agrate

La pallavolo femminile aspettava nel weekend una bella notizia dalla ClericiAuto Cabiate che invece ha chiuso male la stagione regolare del campionato di B2 lombardo. Il team di coach Gilles Reali infatti sabato scorso pur lottando per i tutti e tre i set ha perso il recupero del 4° turno d’andata sul campo dell’Agrate per 3-0. Con questa sconfitta la squadra cabiatese deve dire addio alle ultime residue speranze di acciuffare i playoff e anzi deve accontentarsi di chiudere all’ultimo posto il girone b2 a quota nove punti. Il bilancio per la ClericiAuto è di 10 partite giocate con 4 vittorie e 6 sconfitte per un totale di 14 set vinti e 25 persi.

Il tabellino di Agrate-Clerico Auto Cabiate 3-0

Parziali 26-24, 25-21, 25-23

Cabiate: Colombo 15, Biraschi 3, Signorotti, Bernasconi 1, Mestriner 2, Orfei 16, Quartana 7, Rossi, Quartarella 1, Galliani 6, Bianchi, Scacchi. All. Reali.