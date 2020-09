Pallavolo femminile la Polisportiva Colverde è pronta per la serie C 

Pallavolo femminile presentata ufficialmente la prima squadra del club lariano.

Pallavolo femminile tolto il velo al gruppo 2020/21 affidato alle cure dello staff tecnico di coach Luca Naccari

Nel panorama della pallavolo femminile nostrana ha tolto il velo una delle formazioni lariane più attese in questa ormai imminente stagione agonistica 2020/21. Nei giorni scorsi infatti è stata presentata ufficialmente la squadra femminile della Polisportiva Colverde che giocherà nel campionato regionale di Serie C. L’occasione per fare crescere ulteriormente le atlete del vivaio locale in un torneo di buon livello e sotto la guida tecnica dello staff di coach Luca Naccari assistito da Andrea Arisci, Luca Bianchi e Luca Casartelli. E alla presentazione ufficiale della squadra no poteva mancare anche una bella torta beneaugurante.

Questa la squadra delal Pol. Colverde 2020/21

Balzaretti Silvia, Broggi Valentina, Coniglio Giorgia, Coniglio Giorgia, Favaretto Giulia, Grisoni Irene, Mercuri Alessia, Pace Giulia, Pegoraro Marta, Pillinini Anna, Quadranti Camilla, Sana Chiara, Tettamanti Anna.

Questo lo staff tecnico

Coach Luca Naccari Luca

Assistenti: Andrea Arisci, Luca Bianchi e Luca Casartelli.