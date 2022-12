Pallavolo femminile: la Virtus Cermenate batte la prima della classe Tradate al tiebreak

È una Cermenate da sogno quella che chiude il 2022 con una bella e combattuta vittoria contro la prima della classe Tradate.

Avvio di primo set punto a punto fino al 3-3. Cermenate conquista un buon break (6-3), ma Tradate rientra subito impattando sul 9-9 e portandosi avanti (10-12, 12-18). Le virtussine non reagiscono (15-20) e le varesotte chiudono il parziale 16-25.

Nel secondo set parte avanti la formazione di coach Rutigliano (3-1, 5-2, 9-4). Tradate rimette tutto in discussione sul 9-9, ma sono nuovamente le comasche riprendere ancora la testa (11-9, 16-12, 20-17). Si blocca però Cermenate sul set point (24-19) permettendo a Tradate di rientrare (24-23). Ma nel finale sono le virtussine a chiudere l’ultima palla vincendo il parziale 25-23.

Il terzo set si gioca in equilibrio fino al 5-5. Cermenate allunga (11-7), ma Tradate risponde subito (13-13). Le comasche però non sono dome e riconquistano la testa (18-14), respingendo il rientro delle avversarie (20-18, 22-18) e vincendo il parziale 25-23.

Il quarto set è una girandola di emozioni con le due formazioni che si alternano in testa (4-2, 6-8) fino al 10-10, quando è Tradate ad allungare (11-13, 12-16, 15-20). Cermenate si innervosisce e le varesotte chiudono in parziale 17-25.

Ma è una Cermenate concreta quella che entra nel tiebreak: 5-2, 8-3, 10-5, 13-8 fino al 15-11 che vale il definitivo 3-2.

“Ci siamo fatti uno splendido regalo di Natale. Le ragazze hanno fatto veramente tutto “quasi” alla perfezione. E’ stata una partita molto difficile da preparare perché l’avversario è davvero preparato, forte e molto esperto. Con tanta pazienza abbiamo lavorato su ogni pallone, su ogni muro, su ogni copertura. Stasera ci voleva per forza un gruppo solido per riuscire a battere la prima in classifica, e ce l’abbiamo fatta! Ci godiamo questo momento positivo, ci godiamo questo Natale e questo meritato riposo. Con la testa già a gennaio perché non dobbiamo assolutamente fermarci qua. Grazie a tutti, alle ragazze perché sognavo di andare in vacanza con questo risultato”.