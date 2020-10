Pallavolo femminile nel girone C 2020/21 inserito anche un terzetto lariano

Pallavolo femminile pubblicata la composizione dei campionato di serie C regionale.

Pallavolo femminile al via anche Pol. Colverde, Virtus Cermenate e Cacciatori delle Alpi San Fermo

Prende finalmente forma la prossima stagione sportiva della pallavolo femminile nostrana anche di serie C 2020/21. In queste ore è stata pubblicata la composizione del girone C regionale di serie C che vede in campo anche tre società lariane: Polisportiiva Colverde, Virtus Cermenate Pallavolo e USD Cacciatori delle Alpi San Fermo della Battaglia.

Ecco il girone C della serie C regionale 2020/21