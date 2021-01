Pallavolo femminile: per la Clericiauto Cabiate buona amichevole a Busnago

Pallavolo femminile: ultimi test a una settimana dal debutto dei campionati di B donne.

Pallavolo femminile per la Tecnoteam Albese saltato l’atteso allenamento congiunto a Lecco

Doveva essere un weekend di rifinitura per due delle principali rappresentanti della pallavolo femminile nostrana ad una settimana dal via nei campionati cadetti rosa nazionali. Ed invece in campo è scesa solo la Pallavolo Cabiate mentre la Tecnoteam Albese non ha disputato il previsto match contro la grande rivale Picco Lecco. Ricordiamo che la squadra di coach Cristiano Mucciolo debutterà nel campionato di serie B1 femminile proprio sabato prossimo 23 gennaio sul campo di Palau in Sardegna. Tecnoteam e Picco Lecco invece nel girone iniziale si affronteranno alla quarta giornata: match d’andata a Lecco il 13 febbraio, gara di ritorno ad Albese il 20 marzo.

Pallavolo Cabiate buon test a Busnago contro il Volleyball Team

In campo sabato scorso invece è scesa la ClericiAuto Cabiate in avvicinamento all’esordio nel campionato di serie B2 femminile in programma sabato prossimo in casa alle ore 21 contro la Focol Legnano. La squadra brianzola di coach Gille Reali infatti, dopo le buone amichevoli giocate contro il Volley Lurano e il Volley Team Brianza di Barzago, sabato scorso si è ripetuta a Busnago ospite del Volleyball Team formazione anch’essa di serie B2 femminile ma inserita nel girone C2. Al termine di un bel match ben giocato da entrambe le formazioni la Pallavolo Cabiate ha perso per 2-3 dimostrando pero tante buone cose.

Il tabellino di Busnago-Pallavolo Cabiate 3-2

(parziali 25-13, 20-25, 26-25, 25-20, 23-25)

Cerici Auto Cabiate: Quartana 10, Scacchi 2, Signorotti , Bernasconi 15, Mestriner 9, Orfei 8, Rossi 7, Quartella 4, Galliani 22, . All. Reali.