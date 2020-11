Pallavolo femminile: Polisportiva Colverde c’è, sempre al fianco del suo vivaio

Non è un momento facile anche per la pallavolo femminile lariana ma, nonostante tutto, la Polisportiva Colverde rimane al fianco delle sue atlete con una bella iniziativa per il suo settore giovanile: “Tutte per un pallone, un pallone per tutte”. Ecco tutti i dettagli.

Pallavolo femminile, successone per “Tutte per un pallone, un pallone per tutte” con la distribuzione del Kit Covid

Polisportiva Colverde è innanzitutto passione per lo sport, e come tale vuole essere vicino, sempre, alle sue giocatrici, anche e soprattutto nel nuovo stop. Ecco, allora, che ha avuto un grande successo questo primo evento del secondo lockdown, promosso dallo staff tecnico della società lariana.

Proprio in previsione delle prossime esercitazioni online e a distanza, tutte le atlete del settore giovanile della Polisportiva Colverde hanno ricevuto dai loro allenatori il “kit COVID”, comprendente non solo un pallone per allenarsi a casa, ma anche un piccolo regalo, con la speranza di mantenere viva la passione per lo sport e ritrovarsi pronti alla riapertura.