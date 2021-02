Pallavolo femminile Tecnoteam Albese cerca il tris vincente contro le giovani di Orago 

Pallavolo femminile oggi in campo in casa le due squadre lariane di serie B donne.

Pallavolo femminile la Clerici Auto Cabiate vuole sfruttare il fattore campo contro la Marudo Lodi

Sabato molto interessante per la pallavolo femminile nostrana che oggi vede in campo sia l’Albese Volley in serie B1 che la Clerici Auto Cabiate in B2 entrambe attese in casa dal 3° turno d’andata.

Serie B1: Tecnoteam ancora alla Pedretti sfida Orago alle 21

Secondo impegno consecutivo tra le mura amiche della palestra Pedretti per la Tecnoteam che oggi alle 21 ospita le giovani varesine di Orago con i favori del pronostico dalla sua parte come non nasconde coach Cristiano Mucciolo: “Ancora una partita contro una squadra giovane come Orago che arriva con una vittoria contro Novate e la sconfitta subita settimana scorsa contro Palau. Una partita da prendere con le pinze simile a quella che abbiamo giocato e vinto settimana scorsa. Ovviamente siamo favoriti e dobbiamo mettere fieno in cascina lavorando su di noi e continuando il nostro percorso di crescita. Per ora le risposte che sto avendo dal gruppo sono molto buone anche dalla panchina e sono per questo soddisfatto ma dobbiamo continuare su questa strada”. Da segnalare che oggi è in programma la sfida Palau-Picco Lecco che precede di una settimana lo scontro al vertice, il derby Picco-Tecnoteam.

Programma del 3° turno del girone B1 di serie B femminile

Oggi sabato 6 febbraio ore 21 Tecnoteam Albese – Mondialclima Orago, Capo d’Orso Palau – Picco Lecco; Coop. Novate – Visette Settimo Milanese.

La classifica del girone B1 di serie B femminile

Tecnoteam Albesevolley e Picco Lecco Acciaitubi punti 6; Capo d’Orso Palau e Mondialclima Orago 3 punti; Coop Novate e Visette Settimo Milanese 0.

Serie B2: la Clerici Auto Cabiate stasera riceve la Marudo

Torna in campo oggi anche la Clerici Auto Cabiate che dopo aver conquistato la prima vittoria nel campionato di B2 femminile andando a vincere sul campo del Cusano, questa sera ospita la Marudo Lodi per provare a calare il bis vincente. Il team di coach Gilles Reali gioca tra le mura amiche alle ore 20.45 contro una formazione che la segue in classifica a una sola lunghezza. Una bella occasione per fare un passo avanti ulteriore.

Programma del 3° turno girone B2 di serie B2 donne Sabato 6 febbraio ore 20.45 Clerici Auto Cabiate-Marudo Lodi, Agrate-Gorgonzola. Legnano-Cusano Milanino.