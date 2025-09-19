Pallavolo femminile: tutte le squadre iscritte in provincia dalla Prima Divisione alle Under13

Prende sempre più corpo la nuova stagione 2025/26 della pallavolo femminile in provincia di Como.
Pallavolo femminile, ecco le protagoniste della stagione
Il Comitato Fipav provinciale ha infatti pubblicato tutte le squadre in “rosa” partecipanti ai campionati territoriali dalle categorie Senior di Prima, Seconda e Terza Divisione fino al torneo Under13 che ha ancora aperto le iscrizioni. Ecco tutte le società iscritte.
Prima Divisione (iscrizioni chiuse)
01 040140036 G.S. VIRTUS PALLAVOLO A.S.D. Virtus Cermenate
02 040140102 A.S.D. OLIMPIA S.MARTINO PALL. Olimpia Volley
03 040140121 GS VILLA GUARDIA S.COOP R.L. Bike House Villa Guardia
04 040140183 A.S.D. POL. BELLAGIO A.s.d. Polisportiva Bellagio
05 040140192 GRUPPO SPORTIVO CARIMATE Gruppo Sportivo Carimate
06 040140194 FIGINO VOLLEY Figino Volley
07 040140198 PALLAVOLO LOMAZZO Pallavolo Lomazzo
08 040140199 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE ASD Polisportiva Intercomunale
09 040140232 ASD C.D.G. ERBA Volley Cdg Erba
10 040140233 POLISPORTIVASENNA DILETTANTISTISTICA Polisportivasenna – Lipomo
11 040140266 G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE ASD G.s. San Giorgio Luraghese A.s.d.
12 040140278 COMO VOLLEY ASD Autoviemme Como Volley
13 040140291 POLISPORTIVA COLVERDE ASD Polisportiva Colverde
14 040140300 ASD VOLLEY RO.SA. Asd Volley Ro.sa.
Seconda Divisione (Iscrizioni chiuse)
01 040140060 U.S.D. TAVERNOLA Valbreggia Volley
02 040140115 A.S.D. PALLAVOLO CABIATE Il Circolo – Cabiate
03 040140137 POLISP.LONGONE AL SEGRINO Volley Longone 1987
04 040140149 POL.MONTORFANO 1981 Polisportiva Montorfano 1981
05 040140201 DORIA PALLAVOLO PORTICHETTO Doria Seride Portichetto
06 040140211 NUOVA TEAM A.S.D. Nuova Team
07 040140231 G.S. MONTESOLARO G.s. Montesolaro
08 040140234 A.S.D. LARIO INTELVI Lariointelvi
09 040140255 ASD POLISPORTIVA BINAGHESE Binago Volley
10 040140272 ARDOR 2K VOLLEY MARIANO A.S.D Pvi Bcc Cantu’ Ardor2k
11 040140275 KAIRE SPORT ASD Kaire Sport Asd
12 040140278 COMO VOLLEY ASD Confident Como Volley
13 040140297 TEAM ALTO LAMBRO ASD Team Alto Lambro Asd 2divf
14 040140311 ASD LIETO COLLE Asd Lieto Colle
Terza Divisione femminile (Iscrizioni aperte fino al 21/9)
01 040140012 AGF G.S. JUNIOR A.D. G.s. Junior Fino Mornasco
02 040140121 GS VILLA GUARDIA S.COOP R.L. Villa Guardia Rossa
03 040140121 GS VILLA GUARDIA S.COOP R.L. Villa Guardia Blu
04 040140198 PALLAVOLO LOMAZZO Pallavolo Lomazzo
05 040140232 ASD C.D.G. ERBA Volley Cdg Erba Arancio
06 040140232 ASD C.D.G. ERBA Volley Cdg Erba Viola
07 040140267 C.D.A. E CAVALLASCA ASD C.d.a .e Cavallasca Asd
08 040140272 ARDOR 2K VOLLEY MARIANO A.S.D Pvi Ardor2k Mariano
09 040140297 TEAM ALTO LAMBRO ASD Team Alto Lambro Asd 3divf Bl
10 040140297 TEAM ALTO LAMBRO ASD Team Alto Lambro Asd 3divf Verde
11 040140300 ASD VOLLEY RO.SA. Asd Volley Ro.sa.
12 040140303 ASD PALLAVOLO CERNOBBIO Pallavolo Cernobbio
13 040140306 USD VILLA ROMANO’ ASD Asd Us Villa Romanò Cavallette
14 040140308 POLISPORTIVA S.AGATA ASD Polisportiva Sant’agata Volley
15 040140312 A.S.D. CSO SAN CARLO Cso San Carlo
Under18 (iscrizioni chiuse)
01 040140036 G.S. VIRTUS PALLAVOLO A.S.D. Virtus Cermenate
02 040140060 U.S.D. TAVERNOLA Valbreggia Volley
03 040140081 POOL VOLLEY ALTA BRIANZA Pool Volley Alta Brianza
04 040140102 A.S.D. OLIMPIA S.MARTINO PALL. Olimpia Volley
05 040140112 A.S.D. PALL. AROSIO P.v.i. Arosio Studio Galli
06 040140115 A.S.D. PALLAVOLO CABIATE Italtex Cabiate
07 040140115 A.S.D. PALLAVOLO CABIATE Noleggiami.it Cabiate
08 040140121 GS VILLA GUARDIA S.COOP R.L. Villa Guardia
09 040140137 POLISP.LONGONE AL SEGRINO Volley Longone 1987
10 040140183 A.S.D. POL. BELLAGIO A.s.d. Polisportiva Bellagio
11 040140194 FIGINO VOLLEY Figino Volley
12 040140198 PALLAVOLO LOMAZZO Pallavolo Lomazzo-isoltek
13 040140199 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE ASD Polisportiva Intercomunale
14 040140231 G.S. MONTESOLARO G.s. Montesolaro
15 040140232 ASD C.D.G. ERBA Volley Cdg Erba
16 040140234 A.S.D. LARIO INTELVI Lariointelvi
17 040140256 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD U.s. Albatese
18 040140266 G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE ASD G.s. San Giorgio Luraghese A.s.d.
19 040140272 ARDOR 2K VOLLEY MARIANO A.S.D Pvi G-tex Srl Ardor2k
20 040140272 ARDOR 2K VOLLEY MARIANO A.S.D Pvi Ardor2k Mariano
21 040140272 ARDOR 2K VOLLEY MARIANO A.S.D Pvi Ardor2k Mariano 2010
22 040140275 KAIRE SPORT ASD Kaire Sport Asd Blu
23 040140275 KAIRE SPORT ASD Kaire Sport Asd Rossa
24 040140278 COMO VOLLEY ASD Anzani Group Como Volley
25 040140287 ASD UNION VOLLEY MARIANO Union Volley Mariano
26 040140291 POLISPORTIVA COLVERDE Pol. Colverde – Aurora Montano
27 040140300 ASD VOLLEY RO.SA. Asd Volley Ro.sa.
Under16 (Iscrizioni chiuse)
01 040140036 G.S. VIRTUS PALLAVOLO A.S.D. Virtus Cermenate
02 040140081 POOL VOLLEY ALTA BRIANZA Pool Volley Alta Brianza
03 040140102 A.S.D. OLIMPIA S.MARTINO PALL. Olimpia Volley Blu
04 040140102 A.S.D. OLIMPIA S.MARTINO PALL. Olimpia Volley Bianca
05 040140115 A.S.D. PALLAVOLO CABIATE Italtex Cabiate
06 040140115 A.S.D. PALLAVOLO CABIATE Noleggiami.it Cabiate
07 040140121 GS VILLA GUARDIA S.COOP R.L. Villa Guardia
08 040140137 POLISP.LONGONE AL SEGRINO Volley Longone 1987
09 040140179 A.C. BRENNA A.c.brenna Asd
10 040140194 FIGINO VOLLEY Figino Volley
11 040140198 PALLAVOLO LOMAZZO Pallavolo Lomazzo
12 040140199 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE ASD Polisportiva Intercomunale
13 040140201 DORIA PALLAVOLO PORTICHETTO Doria Seride Portichetto Verde
14 040140201 DORIA PALLAVOLO PORTICHETTO Doria Seride Portichetto Viola
15 040140211 NUOVA TEAM A.S.D. Nuova Team
16 040140231 G.S. MONTESOLARO G.s. Montesolaro
17 040140232 ASD C.D.G. ERBA Volley Cdg Erba
18 040140233 POLISPORTIVASENNA DILETTANTIST Polisportivasenna Dil.
19 040140244 A.S.D. PALLAVOLO TURATE Asd Pallavolo Turate
20 040140253 POLISPORTIVA DIL.BREGNANESE Polisportiva Bregnanese
21 040140255 ASD POLISPORTIVA BINAGHESE Binago Volley Bcf Blue
22 040140255 ASD POLISPORTIVA BINAGHESE Bcf Binago Volley Orange
23 040140262 K3 VOLLEY CANZO A.S.D. K3 Volley Canzo Asd
24 040140266 G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE ASD G.s. San Giorgio Luraghese A.s.d.
25 040140267 C.D.A. E CAVALLASCA ASD C.d.a .e Cavallasca Asd
26 040140272 ARDOR 2K VOLLEY MARIANO A.S.D Pvi Ardor 2k Volley Mariano
27 040140272 ARDOR 2K VOLLEY MARIANO A.S.D Pvi Sigma C2.0 Ardor2k Mariano 2012
28 040140275 KAIRE SPORT ASD Kaire Sport Asd
29 040140278 COMO VOLLEY ASD Como Volley Red Old Wild West
30 040140278 COMO VOLLEY ASD Como Volley White Lamperti
31 040140287 ASD UNION VOLLEY MARIANO Union Volley Mariano
32 040140291 POLISPORTIVA COLVERDE ASD Polisportiva Colverde – Aurora Montano
33 040140300 ASD VOLLEY RO.SA. Asd Volley Ro.sa.
34 040140308 POLISPORTIVA S.AGATA ASD Polisportiva Sant’agata Volle
Under14 (iscrizioni chiuse)
01 040140036 G.S. VIRTUS PALLAVOLO A.S.D. Ass. Castelnuovo Cermenate
02 040140102 A.S.D. OLIMPIA S.MARTINO PALL. Olimpia Volley
03 040140112 A.S.D. PALL. AROSIO P.v.i. Arosio
04 040140115 A.S.D. PALLAVOLO CABIATE Italex Cabiate
05 040140120 C.S. ALBA S.S.D. A R.L. Tecnoteam Volley
06 040140121 GS VILLA GUARDIA S.COOP R.L. Villa Guardia
07 040140137 POLISP.LONGONE AL SEGRINO Volley Longone 1987 Samz
08 040140148 ASD UGGIATESE Uggiatese Volley’87
09 040140179 A.C. BRENNA A.c.brenna Asd
10 040140192 GRUPPO SPORTIVO CARIMATE Gruppo Sportivo Carimate
11 040140198 PALLAVOLO LOMAZZO Pallavolo Lomazzo
12 040140199 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE ASD Polisportiva Intercomunale
13 040140201 DORIA PALLAVOLO PORTICHETTO Doria Seride Portichetto
14 040140211 NUOVA TEAM A.S.D. Nuova Team
15 040140231 G.S. MONTESOLARO G.s. Montesolaro
16 040140232 ASD C.D.G. ERBA Volley Cdg Erba
17 040140233 POLISPORTIVASENNA DILETTANTIST Polisportivasenna Dil.
18 040140234 A.S.D. LARIO INTELVI Lariointelvi
19 040140244 A.S.D. PALLAVOLO TURATE Asd Pallavolo Turate
20 040140253 POLISPORTIVA DIL.BREGNANESE Polisportiva Bregnanese
21 040140255 ASD POLISPORTIVA BINAGHESE Bcf Binago Volley Bianca
22 040140255 ASD POLISPORTIVA BINAGHESE Binago Volley Bcf Rossa
23 040140262 K3 VOLLEY CANZO A.S.D. K3 Volley Canzo Asd
24 040140266 G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE ASD G.s. San Giorgio Luraghese A.s.d.
25 040140267 C.D.A. E CAVALLASCA ASD C.d.a .e Cavallasca Asd
26 040140272 ARDOR 2K VOLLEY MARIANO A.S.D Ardor 2k Volley Mariano
27 040140275 KAIRE SPORT ASD Kaire Sport Asd
28 040140278 COMO VOLLEY ASD Farmacia Trimarco Como Volley
29 040140287 ASD UNION VOLLEY MARIANO Union Volley Mariano
30 040140291 POLISPORTIVA COLVERDE Polisportiva Colverde – Aurora Montano
31 040140308 POLISPORTIVA S.AGATA ASD Polisportiva Sant’agata Volley
32 040140312 A.S.D. CSO SAN CARLO Cso San Carlo
Under13 femminili (iscrizioni aperte fino al 24/9)
01 040140102 A.S.D. OLIMPIA S.MARTINO PALL. Olimpia Volley
02 040140102 A.S.D. OLIMPIA S.MARTINO PALL. Olimpia Volley Cassina
03 040140115 A.S.D. PALLAVOLO CABIATE Pallavolo Cabiate
04 040140121 GS VILLA GUARDIA S.COOP R.L. Villa Guardia
05 040140198 PALLAVOLO LOMAZZO Pallavolo Lomazzo
06 040140199 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE ASD Polisportiva Intercomunale
07 040140211 NUOVA TEAM A.S.D. Nuova Team
08 040140231 G.S. MONTESOLARO G.s. Montesolaro
09 040140244 A.S.D. PALLAVOLO TURATE Asd Pallavolo Turate
10 040140253 POLISPORTIVA DIL.BREGNANESE Polisportiva Bregnanese
11 040140255 ASD POLISPORTIVA BINAGHESE Bcf Binago Volley
12 040140267 C.D.A. E CAVALLASCA ASD C.d.a .e Cavallasca Asd
13 040140272 ARDOR 2K VOLLEY MARIANO A.S.D Pvi Ardor2k Mariano
14 040140278 COMO VOLLEY ASD Ristorante Orologio Como Volley
15 040140287 ASD UNION VOLLEY MARIANO Union Volley Mariano
16 040140308 POLISPORTIVA S.AGATA ASD Polisportiva Sant’agata Volley
17 040140312 CSO SAN CARLO Cso San Carlo