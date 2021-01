Pallavolo femminile ultimi test precampionato per Tecnoteam e Clerici Auto

Pallavolo femminile sabato di allenamenti congiunti per le due squadre brianzole di serie b donne.

Pallavolo femminile Albese Volley oggi ospite a Lecco della Picco, il Cabiate invece a Busnago

Sabato di test importanti per due delle principali formazioni della pallavolo femminile nostrana. Oggi infatti a distanza di una settimana dal via dei rispettivi campionati cadetti, scendono in campo per i loro ultimi test ufficiali sia l’Albese Volley di B1 che la Pallavolo Cabiate di B2 per affinare schemi e automatismi.

Tecnoteam oggi alle 18 a Lecco contro la Picco

Profumo di campionato già per la Tecnoteam di Albese che oggi nel tardo pomeriggio sarà ospite al Bione di Lecco alle ore 18 dell’eterna rivale della Picco. Per la squadra di coach Cristiano Mucciolo un nuovo test utile e probante in vista del debutto in campionato che avverrà sabato prossimo 23 gennaio sul campo di Palau in Sardegna. Ricordiamo che Tecnoteam e Picco sono da tutti acreditate con i favori dei pronostici nel girone iniziale e si affronteranno alla quarta giornata: match d’andata a Lecco il 13 febbraio, gara di ritorno ad Albese il 20 marzo.

Pallavolo Cabiate oggi nuovo test a Busgnago del Volleyball Team

Continua la sua marcia di avvicinamento all’esordio nel campionato di serie B2 femminile in programma sabato prossimo anche la Pallavolo Cabiate. il team di coach Gilles Reali ricordiamo debutterà sabato 23 in casa alle ore 21 contro la Focol Legnano. La squadra brianola infatti, dopo la buona amichevole giocata settimana scorsa contro il Volley Lurano, e quella di giovedì sera pareggiata 2-2 contro il Volley Team Brianza di Barzago (che giocherà pereò nel girone C1 di B2) oggi torna in campo per un altro allenamento congiunto molto utile. La ClericiAuto di coach Reali oggi è ospite a Busgnago del Volleyball Team formazione anch’essa di serie B2 femminile ma inserita nel girone C2.