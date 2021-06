Pallavolo giovanile, ASD Pall. Turate è campione provinciale U17 femminile

Pallavolo giovanile primi verdetti dai campionati territoriali di volley.

Pallavolo giovanile le brianzole in finale hanno battuto Union Volley Marino 3-0 e Colverde 3-1 in semifinale

Primi verdetti dal mondo della pallavolo giovanile territoriale. Nel weekend infatti si sono assegnati alcuni titoli provinciali in campo femminile. In festa la ASD Pallavolo Turate che si è laureata con pieno merito campione provinciale under17 femminile domenica 6 giugno grazie al netto successo ottenuto a Cagno a spese dell'Union Volley Mariano per 3-0. In precedenza nella serata di venerdì 4 giugno il Turate aveva battuto in semifinale a Ronago la Polisportiva Colverde per 3-1.

Questo il roster della ASD pallavolo Turate neo campione U17

Frigerio Arianna

Rusconi Giulia

Mariotti Elisa

Chuquian Paucar Kristel Saneia

Parton Giada

Castelli Chiara

Lamagna Giorgia

Testa Francesca

D'Alia Giulia

Pasinato Noemi

Barba Castagnaro Anna

Catini Ludovica Sofia

Cattozzo Marta

Armenante Clarissa

Oddo Giulia

Dirigente: Guzzetti Paola

Allenatori

Carenzi Thomas

Marazza Alberto

Cattozzo Paola