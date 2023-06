Pallavolo, il San Giorgio Luraghese ha vinto con merito la Supercoppa Lariana 2023

Pallavolo: si è giocato un evento molto atteso del volley rosa provinciale.

C'era grande attesa nell'ambiente della pallavolo lariana per vivere un appuntamento molto atteso che chiudeva la stagione nostrana 2022/23 al femminile.

Venerdì 9 giugno infatti presso il palazzetto di via Tevere a Villa Guardia è andata in scena la finale della Supercoppa Lariana tra la vincitrice della Coppa Lariana, la formazione di casa del GS Villa Guardia, e la vincitrice del campionato di Prima Divisione femminile, la formazione di San Giorgio Luraghese di Lurago Marinone. Una partita che non ha deluso le attese dei tanti tifosi e appassionati che hanno gremito le tribune. Una sfida che di fatto sul campo ha avuto una padrona assoluta fin dal primo set la squadra ospite del San Giorgio Luraghese che si è imposta con un netto 3-1 vincendo il primo parziale per 25-15, quindi bissando nel secondo per 25-20 ed infine chiudendo i conti suggellando il suo trionfo per 25-16 nell'ultima partita. Il San Giorgio Luraghese ha così alzato con merito la Supercoppa Lariana 2023 e ha avvalorato il suo successo con il Premio MVP assegnato alla sua giocatrice Francesca Guarniero.