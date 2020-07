Pallavolo indicazioni sui campionati di C e D maschili e femminili in Lombardia

Pallavolo news dal comitato federale regionale FIPAV per la stagione 2020/21.

Pallavolo al via il bando Progetto Giovane per squadre Under20

Novità importanti dalla Fipav Lombardia sono arrivate in vista dei campionati di serie C e D maschile e femminili regionali per la stagione 2020/21. Le società aventi diritto potranno procedere fin da subito e comunque entro le ore 12.00 di lunedì 14 settembre 2020, all’iscrizione delle squadre sul portale www.fipavonline.it (Comitato Regionale Lombardia); le società non ancora registrate dovranno prima registrarsi.

Per qualsiasi informazione sulla procedura di iscrizione è possibile contattare la Commissione Regionale Gare all’indirizzo di posta elettronica gare.lombardia@federvolley.it.

Inoltre tutte le Società interessate a partecipare al Bando Progetto Giovane dovranno presentare domanda di ammissione esclusivamente compilando il modulo on-line disponibile all’indirizzo https://tinyurl.com/progettogiovane, entro le ore 23.59 di venerdì 17 luglio 2020. Ricordiamo che la domanda può essere presentata una sola volta per Società e non può essere modificata in seguito. Il Progetto Giovane solo per la stagione 2020/21 è riservato al squadre Under20 con atlete nate dopo il2001

Indicazioni sui campionati di C e D 2020/21

Serie C Maschile

30 squadre partecipanti ( 3 gironi da 10) 4 promozioni in B, 9 retrocessioni in D. Inizio sabato 7 novembre

Serie C femminile

55 squadre partecipanti ( 5 gironi da 11) 8 promozioni in B, 15 retrocessioni in D. Inizio sabato 7 novembre

Serie D Maschile

44 squadre partecipanti ( 4 gironi da 11) 9 promozioni in C, 12 retrocessioni in 1° Divisione. Inizio sabato 7 novembre

Serie D femminile

90 squadre partecipanti ( 9 gironi da 10) 16 promozioni in C, 24 (+2 playout) retrocessioni in 1°Divisione. Inizio sabato 7 novembre