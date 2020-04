Pallavolo la Fipav lombarda incontra on line le società nostrane

Pallavolo serie di videoconferenze tra comitato federale regionale e i club.

Pallavolo in calendario da oggi al 7 maggio riunioni con serie D e C maschili e femminili

Bella inziativa quella promossa dal comitato federale lombardo a favore delle società di pallavolo maschili e femminili che militano nei campionati di serie C-D e quindi estesa a tutti i club della provincia di Como che volessero aderire. La Fipav Lombardia ha infatti organizzato un calendario di videoconferenze con le società partecipanti ai Campionati Regionali di Serie C e D che si apre oggi e continuerà fino al 7 maggio.

Questo il calendario delle videoconferenze Fipav Lombardia

Mercoledì 29 aprile, ore 20: Squadre Serie C Maschile

Giovedì 30 aprile, ore 20: Squadre Serie C Femminile

Lunedì 4 maggio, ore 20: Squadre Serie D Maschile

Mercoledì 6 maggio, ore 20: Squadre Serie D Femminile (CT Bg, Bs, Co, Cr-Lo, Mn, So)

Giovedì 7 maggio, ore 20: Squadre Serie D Femminile (CT Mi-Mb-Lc, Pv, Va)

In caso di ulteriori informaioni contattare l’indirizzo mail eventi.lombardia@federvolley.it.

