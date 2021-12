Pallavolo, la Virtus Cermenate chiude l'anno con una vittoria da tre punti

Sport

Ottimo risultato per le ragazze della Virtus Cermenate con una bella vittoria di fine anno.

Pallavolo, vince la Virtus Cermenate

Cermenate, tra le mura amiche, chiude l’anno solare con una vittoria da tre punti. Buon avvio di primo set di Cermenate (4-1, 9-5). Le ospiti accorciano impattando sul 14-14. Punto a punto fino al 20-23, quando è Eagles Volley a piazzare un buon break (20-23). Le virtussine ci provano (22-23), ma sono le varesotte a chiudere il parziale 23-25. Nel secondo set è Cermenate a partire avanti (3-0, 6-2). Le ospiti accorciano (6-5), ma le comasche non demordono ed allungano nuovamente (11-5, 14-8, 19-11), andando a chiudere il parziale 25-15. Parte o avanti le ospiti nel terzo set (1-3). Cermenate ribalta il parziale (7-4, 12-8). Eagles Volley impatta sul 12, ma è nuovamente la formazione di casa ad allungare (16-13, 21-16). Blackout Cermenate in finale di set che si fa rimontare dalle avversarie (23-23). Ma il finale premia le virtussine che piazzano il break decisivo vincendo il parziale 25-23. Inizio quarto set tutto delle varesotte (0-6). Cermenate non si scoraggia ed impatta (10-10), portandosi avanti 14-10. Nuovamente pari sul 16-16, poi Eagles Volley ci riprova: 16-19, 18-19, 20-23. Ma Cermenate non è mai doma e rimonta lo svantaggio portandosi al match Point sul 24-23. Ma il parziale si spinge ai vantaggi, dove è Cermenate a festeggiare la vittoria del parziale 27-25 e del match 3-1. Coach Pietroni commenta: “Era importantissimo fare 3 punti e ritrovare la vittoria. Abbiamo faticato a chiudere i punti contro una squadra che ha dimostrato di essere molto solida in difesa, ma le ragazze sono state brave a farsi trovare pronte nei momenti importanti della gara e a portare a casa il risultato”. Nel prossimo turno di campionato Cermenate sfiderà fuori casa Idra Cassano sabato 8 gennaio 2022 alle ore 21 a Cassano Magnago (VA).