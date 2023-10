Pallavolo lariana: a Erba c'è grande attesa per il 1° Trofeo "Masigott" under14

Un appuntamento da non perdere per la pallavolo lariana giovanile al femminile è in programma domenica 15 ottobre ad Erba, presso la palestra di Via Armando Diaz. Si Tratta del 1° Trofeo "Masigott" riservato alle squadre della categoria Under 14 Femminile, in collaborazione con la Sagra del Masigott, organizzato dalla Società locale Volley CdG Erba. In campo oltre alle giovanissime padroni di casa anche le paro età di CS Alba, Olimpia Cadorago e Union Volley Mariano. Un bel quadrangolare per una giornata di volley e divertimento.

Questo il programma del torneo

Ore 9.30 prima semifinale Volley CDG Erba-CS Alba

Alle 11 seconda semifinale Olimpia Cadorago-Union Volley Mariano

Alle 12. Pausa pranzo

Alle 13.35 finale 3°-4° posto

Alle 15 finale 1°2° posto

Alle 16.30 le premiazioni

Per ulteriori informazioni conttatare info@volleycdgerba.ir