Pallavolo lariana allenatori di 1° grado e Allievi a lezione online il 25 giugno

Nuovo corso di aggiornamento in vista per gli allenatori della pallavolo lariana. La Commissione Provinciale Allenatori ed il Centro di Qualificazione del Comitato Territoriale FIPAV di Como organizzano un modulo di aggiornamento valevole per gli allenatori inseriti nei quadri territoriali di Como (Allievi e 1° Grado) per l’Anno Sportivo 2019/20. In relazione all’Argomento, il corso si configura per gli allievi allenatori come svolto su tematiche legate alla Pallavolo Giovanile. La lezione avrà luogo in modalità web con la piattaforma GoToMeeting. Il Modulo 5 dell’A.S. 2019/20 avrà come relatore Mauro Tettamanti e si svolgerà giovedì 25 giugno 2020 alle ore 20,30 – 22,30 con Argomento: “Scuola Club Italia: gestione dell’allenamento”. Iscrizione obbligatoria via email all’indirizzo allenatori.como@federvolley.it. L’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24.00 di mercoledì 24 giugno. Le credenziali per accedere al corso verranno trasmesse alla mail con la quale viene effettuata l’iscrizione entro le ore 20,00 di giovedì 25 giugno 2020.