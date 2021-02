Pallavolo lariana ancora una doppietta vincente per Tecnoteam e ClericiAuto

Pallavolo lariana ancora segno le due principali squadre del volley rosa nostrano di B.

Pallavolo lariana Albese ha regolato Orago, Cabiate al tie break ha domato la Marudo

E’ stato un altro weekend favorevole per la pallavolo lariana femminile. Merito dei due successi importanti conquistati dalla Tecnoteam Albese in B1 a spese dell’Orago e della Clerici Auto Cabiate in B2 contro la Marudo Lodi al tie break.

Serie B1: coach Cristiano Mucciolo soddisfatto del tris della sua Tecnoteam

Soddisfatto ma non appagato Cristiano Mucciolo all’indomani del terzo successo consecutivo della sua Tecnoteam colto a spese dell’Orago che la conferma in vetta al girone B1 di serie B1.

“Siamo contenti perchè la crescita continua. Abbiamo disputato una buona gara soprattutto nella fese di partenza che settimana scorsa era stata più macchinosa. Partita importante per migliorare sempre ma non accontentiamoci. Perchè sabato prossimo ci sarà lo scontro diretto al vertice con la Picco Lecco. Una gara importante per tanti motivi e perchè è un derby d’alta quota ma non sarà ancora decisiva. Il campionato è ancora lungo, non sarà facile ma andremo a Lecco per provare a vincere con grande serenità e determinazione”.

Risultati del 3° turno del girone B1 di serie B femmile

Sabato 6 febbraio ore 21 Tecnoteam-Orago 3-0, Palau-Picco Lecco 1-3, Novate-Settimo Milanese 3-0.

La classifica del girone B1 di serie B femminile

Tecnoteam Albesevolley, Acciaitubi Picco Lecco 9; MondialClima Orago, Capo d’Orso Palau, Coop Novate 3; Visette Settimo Milanese 0 punti.

Programma del 4° turno del girone B1 di serie B femmile Sabato 13 febbraio ore 18-Picco Lecco- Tecnoteam, Settimo Milanese-Orago, Novate-Palau.