Pallavolo lariana Clerici Auto Cabiate domani cerca il bis vincente contro la Marudo

Pallavolo lariana è già vigilia di campionato per la serie B donne.

Pallavolo lariana Tecnoteam Albese domani spettatrice di Lecco-Palau e domenica 14 in campo a Orago

E’ già vigilia per i campionati che vedono protagoniste le due principali rappresentanti della pallavolo lariana femminile in serie B. Domani, sabato 13 marzo, scende in campo la Clerici Auto Cabiate che per l’8° turno di serie B2 renderà visita alla Marudo Lodi, già battuta all’andata per bissare non solo quel successo ma anche la vittoria colta sette giorni fa contro Cusano per 3-2.

Salendo in serie B1 invece sabato da spettatrice per la Tecnoteam Albese Volley che assisterà, interessata, nel pomeriggio a Picco Lecco-Palau e a Settimo-Novate per poi scendere in campo domenica 14 (ore 17.30) nella seconda trasferta consecutiva ravvicinata ospite del Mondialclima Orago già regolato nel match d’andata. Sarà questa l’ultima gara prima della grande sfida al vertice del prossimo turno ad Albese contro la capolista Picco Lecco.

Il programma dell’8° turno di B1 femminile

Sabato 13 marzo: Picco Lecco – Capo d’Orso (ore 15,30); Visette Settimo – Coop. Novate (20,30); Mondialclima Orago – Tecnoteam Albese (domenica 14 ore 17,30).

LA CLASSIFICA di B1 Picco Lecco 20 punti; Tecnoteam Albesevolley 19; Capo d’Orso Palau 12; Mondialclima Orago 4; Coop. Novate 4; Visette Settimo milanese 3.

Programma dell’8° turno del girone B2 di serie B2 f1emminile Sabato 13 marzo ore 19.30 Marudo Lodi-Cabiate, Gorgonzola-Agrate, Cusano-Legnano.