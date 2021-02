Pallavolo lariana Clerici Auto che brutto ko in casa con Gorgonzola

Pallavolo lariana un successo e una sconfitta per la cadetteria nostrana femminile.

Un weekend tra luci e ombre per le due rappresentanti della pallavolo lariana al femminile: bene la Tecnoteam Albese in B1, male la Clerici Auto Cabiate in B2. Sorride come detto la Tecnoteam che è tornata al successo piegando 3-0 il Novate per un contento coach Cristiano Mucciolo: “Sono soddisfatto perchè abbiamo centrato un altro 3-0 che è la cosa più importante. Una partita in cui abbiamo dominato il primo e terzo set mentre abbiamo più faticato nel secnodo. Per demerito nostro e anche per merito dei nostri avversari che sono andati anche sul più 5. Noi abbiamo avuto un calo di determinazione cosa su cui dobbiamo migliorare e lavorare ma mi è piaciuta la reazione e quindi sono soddisfatto”. Ora la Tecnoteam pensa già al turno infrasettimanale che aprirà il girone di ritorno mercoledì pomeriggio in casa contro Palau già battuta all’andata.

Programma del 5° turno del girone B1 di serie B f1emminile

Sabato 20 febbraio ore 21 Tecnoteam-Novate 3-0, Palau-Settimo 3-0; domenica 21 Orago-Picco Lecco 0-3.

La classifica del girone B1 di serie B femminile

Acciaitubi Picco Lecco 14, Tecnoteam Albesevolley 13; Capo d’Orso Palau 9; MondialClima Orago, Coop Novate, Visette Settimo Milanese 3 punti.

Programma del 6° turno del girone B1 di serie B f1emminile Mercoledì 24 febbraio ore 15 Tecnoteam-Capo d’Orso Palau, Orago-Novate; giovedì 25 Picco Lecco-Settimo Milanese.