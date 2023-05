Pallavolo lariana: comunicazioni importante dal parte del comitato Fipav Como.

Pallavolo lariana: confermati gli staff tecnici delle selezioni provinciali anche per il 2023/24

News importanti per la pallavolo giovanile, o meglio, è tempo di conferme. Il Comitato Territoriale FIPAV di Como presieduto da Lucio Amighetti infatti ha confermato, in seguito all'ottimo lavoro s0olto in questi mesi ed all'attenzione creta intorno alle Selezioni territoriali, i due selezionatori Dario Keller per il team femminile e Massimo Caccamo per il team maschile affiancati dai rispettivi staff tecnici anche per la prossima stagione.

Anche per la stagione 2023-24 i componenti dei rispettivi staff saranno:

- Selezione Femminile: Dario Keller (Selezionatore) Paolo Frascarolo (ViceSelezionatore)

Andrea Arisci (Team Manager) Valentina Verga (Preparatrice Atletica) Emanuele Pozzoli (Preparatore Atletico)