Pallavolo lariana dal 26 aprile scatterà la Coppa Italia di 1°, 2° e 3° Divisione femminile

Pallavolo lariana Il comitato Fipav di Como organizza la fase territoriale.

Pallavolo lariana la fase provinciale terminerà entro il 20 giugno, poi a luglio finali regionali e nazionali

Buone nuove in campo agonistico per la pallavolo lariana. Il 26 aprile infatti scatterà la fase territoriale della “Coppa Italia 1^,2^,3^ Divisione Femminile 2021” indetta dalla Federazione Italiana Pallavolo e organizzata dal Comitato Territoriale di Como. Hanno diritto a parteciparvi tutte le squadre di Divisione femminile, già iscritte al campionato che però dovranno effettuare l’iscrizione alla Fipav se vogliano partecipare al torneo.

La Finale Nazionale si svolgerà in una località che verrà definita successivamente dal 26 al 28

luglio 2021 e potranno partecipare 18 squadre femminili e 18 squadre maschili. Per la Lombardia

parteciperanno le vincenti (Maschile e Femminile) della Fase Regionale. Per Como parteciperà

la vincente della fase Territoriale. Da segnalare che il Consiglio Regionale ha anche deliberato che il Secondo Libero non avrà limiti di età. Pertanto nei campionati ove previsto, ogni squadra potrà iscrivere a referto: fino a 12 atleti/e senza alcun libero, oppure fino a 11 atleti/e + 1 o 2 Libero, oppure 12 atleti e due liberi.

FORMULA DI SVOLGIMENTO

Prima Fase: Gironi all’italiana con numero di squadre da 4 a 6, con gare di andata e ritorno.

Termine della fase territoriale entro domenica 20 giugno 2021.

Seconda Fase:

Finale Regionale: domenica 11 luglio 2021;

Finale Nazionale: dal 26 al 28 luglio 2021.