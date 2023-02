Pallavolo lariana: domenica 19/2 a Cantù allenamento per la pre selezione dei nati 2008/09 

Pallavolo lariana news importanti per il settore giovanile provinciale.

Novità importanti per il settore giovanile della pallavolo lariana. Il comitato provinciale di Como infatti ha comunicato che in accordo con lo staff allenatori, organizza un allenamento pre-selezione per atleti nati nelle annate 2008 e 2009 che si svolgerà domenica 19 febbraio 2023 dalle ore 15 alle ore 17 a Cantù presso la Palestra Scuole Elementari di Via Colombo 22. Tutte le società provinciali sono invitate ad informare gli atleti interessati.

Aperte le risczrioni per partecipare al Trofeo Lario 2023

Si sono aperte ad inizio settimana le iscrizioni per partecipare all'edizione 2023 dei Trofei "Lario" per le categorie Under 14 - Under 16 e Under 18 Femminile. La scadenza delle iscrizioni è fissata al 26 marzo 2023. Le modalità e lo svolgimento saranno a seconda delle squadre iscritte. Le iscrizioni sono libere. Gli incontri saranno diretti dagli arbitri associati a cura dei sodalizi ospitanti. Le gare inizieranno nel weekend post Pasqua, e termineranno entro la fine del mese di maggio 2023.