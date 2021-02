Pallavolo lariana doppio impegno casalingo per Tecnoteam e Clerici Auto

Pallavolo lariana si gioca il 5° turno d’andata per le due squadre nostrane di B femminile

Pallavolo lariana alle 21 Albese ospita Novate mentre Cabiate riceve Gorgonzola

Sabato sera importante per la pallavolo lariana femminile. Tornano in campo infatti per il 5° turno d’andata sia l’Albese Volley in B1 che la Clerici Auto in B2.

Serie B1: La Tecnoteam vuole tornare al successo stasera contro Novat.

Dopo la sconfitta per 3-2 subita sette giorni fa nel big match contro la Picco Lecco, stasera alle ore 21 torna tra le mura amiche della palestra Pedretti la Tecnoteam Albese che ospita Novate nella prima di due gare casalinghe che vedrà la squadra di coach Mucciolo ricevere già mercoledì 24 nel 1° turno di ritorno il Palau. Per ora però concentrazione totale per capitan Gabbiadini e compagne sul match odierno per puntare a riconquistare i 3 punti.

Programma del 5° turno del girone B1 di serie B f1emminile

Sabato 20 febbraio ore 21 Tecnoteam-Novate, Palau-Settimo; domenica 21 Orago-Picco Lecco.

La classifica del girone B1 di serie B femminile

Acciaitubi Picco Lecco 11, Tecnoteam Albesevolley 10; Capo d’Orso Palau 6; MondialClima Orago, Coop Novate, Visette Settimo Milanese 3 punti.