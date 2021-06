Pallavolo lariana ecco come è regolamentata la presenza dei tifosi per le finali territoriali

Per essere ammessi all' impianto di gioco le società finaliste dovranno inviare alla mail fipav.como.gare@gmail.com l' elenco delle persone che entreranno in palestra entro le ore 18.00 di

Chi non è presente su tale elenco NON entrerà in palestra. In caso di mancata consegna del suddetto elenco la società finalista NON avrà diritto ad avere pubblico al seguito. Il pubblico si presenterà in palestra munito di mascherina ed autocertificazione che dovrà consegnare al Covid Manager.