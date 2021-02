Pallavolo lariana ecco tutti i candidati della Fipav comasca per il quadriennio 2021-24

Pallavolo laraiana si va verso l’assemblea elettiva del comitato provinciale.

Pallavolo lariana l’elezione del nuovo consiglio direttivo si svolgerà domenica 21 febbraio 2021

Si avvicina una data importante per la pallavolo lariana quella dell’Assemblea elettiva del comitato territoriale Fipav che si svolgerà domenica 21 febbraio. In previsione di quella occasione attesa sono state ufficializzate in queste ore dalla FIPAV i nominativi dei candidati alle cariche territoriali per il quadriennio 2021-2024 che potranno essere eletti durante l’Assemblea Territoriale che si svolgerà come detto il giorno 21 febbraio 2021. Alla presidenza si è candidato il presidente attualmente in carica Lucio Amighetti. Di seguito l’elenco dei candidati anche per il nuovo consiglio direttivo della Fipav comasca.

Presidente

Lucio Amighetti

Consiglieri

Conti Pierfrancesco

Frigerio Chiara

Galdi Alberto

Gerosa Maurizio

Piave Fabio

Santinon Paolo

Revisore dei Conti

Cavadin daniele