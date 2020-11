Pallavolo lariana giovedì saranno distribuiti i calendari definitivi

Pallavolo lariana news importanti per le società dal comitato provinciale Fipav.

News importanti in arrivo per l’attività della pallavolo lariana. Il comitato Fipav di Como ha informato tutte le società interessate che le riunioni per la distribuzione dei calendari definitivi previste per martedì 3 e giovedi 5 novembre 2020 verranno accorpate in un’unica riunione quella del giovedi 5 novembre 2020 alle ore 21.00. Questo alla luce della variata situazione ambientale che non consente di far partire i campionati nella data prevista del 15 novembre 2020. Inoltre nella giornata di mercoledì 4 novembre si svolgerà una consulta regionale alla presenza del Presidente nazionale Bruno Cattaneo durante la quale sarà possibile illustrare le ultime decisioni emanate dal Consiglio Federale. Infine nel pomeriggio di sabato pomeriggio 31 ottobre 2020 verranno inviate a tutte le mail indicate nelle iscrizioni dei campionati il link per partecipare alla suddetta riunione che si terrà sulla piattaforma www.GotoMeeting.com