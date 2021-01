Pallavolo lariana i campionati Under19, U17, U15 e U13 inizieranno non prima di metà febbraio

Pallavolo lariana comunicazione del consiglio direttivo del Comitato Territoriale Fipav.

Pallavolo lariana intanto per il 21 febbraio è in calendario l’assemblea elettiva territoriale

Gennaio sta per finire ma alle porte si annuncia un mese di febbraio importante per la pallavolo lariana. Già perchè se per il 21 febbraio è in calendario l’assemblea elettiva territoriale, la Fipav nostrana ha comunicato che entro la fine del mese dovrebbero inizare i campionati provinciali Under19, Under17, Under15 e Under13 maschili e femminili. Intanto la Fipav ha inviato a tutte le società un questionario per conoscere la loro disponibilità degli impianti di gioco.

Il comunicato del consiglio direttivo del Comitato Territoriale